PROBABILE FORMAZIONE - Verso Cagliari-Milan: tre in dubbio, chance Tomori
Dopo la bella vittoria di Atene in Europa League, il Milan di Ruben Amorim vuole continuità di successi anche in campionato in un'altra trasferta ostica. I rossoneri scenderanno in campo contro il Cagliari per il match valido per la tredicesima giornata di Serie A, con calcio d'inizio previsto per lunedì 30 novembre alle 20:45. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-1-1)
16 Maignan
34 Gila 23 Tomori 13 Pavlovic 13 Diawara
22 Moreira 30 Jashari 80 Musah 11 Pulisic
12 Rabiot
9 Ramos
A disposizione: 37 Pittarella, 96 Torriani, 42 F. Terracciano, 23 De Winter, 2 Estupinan, 33 Bartesaghi, 28 Comotto, 40 Ossola, 70 Cisse, 20 Hutchinson, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: Tomori-De Winter (70-30); De Winter-Pavlovic (30-70); Ramos-Cisse (60-40)
Infortunati: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Modric
Squalificati: /
Diffidati: /
VERSO CAGLIARI-MILAN, LE ULTIME NOTIZIE
Dopo la vittoria di Atene, Amorim dovrà valutare più di qualche giocatore: coloro che sono usciti malconci dal Pireo (Goncalo Ramos fisicamente per la botta alla tibia e De Winter mentalmente per i brutti errori tecnici costati caro) e coloro che sono rimasti a Milanello (Modric, Pavlovic, Bartesaghi e Camarda). A Cagliari, la formazione potrebbe essere così composta: Maignan in porta, Gila, Tomori, De Winter e Diawara in difesa, Jashari e Musah a centrocampo, Moreira, Rabiot e Pulisic dietro l'unica punta, che potrebbe essere Cisse se non dovesse recuperare Goncalo Ramos. Modric resta in forse, più probabile il recupero di Pavlovic, il quale, nel caso, giocherebbe da titolare al centro della difesa con Diawara terzino sinistro.
CAGLIARI-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Baccini-Ceccon
IV Uomo: Di Marco
VAR: Mazzoleni
AVAR: Camplone
DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN
Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre 2026
Ore: 20:45
Stadio: Unipol Domus di Cagliari
TV: Dazn, zona Dazn
Streaming: Dazn
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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