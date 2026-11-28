Ravezzani: "È successo un fatto abbastanza bizzarro, ma mi pare che Amorim non l'abbia colto fino in fondo"

Fabio Ravezzani, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos.

Fabio Ravezzani, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos: "Vincono il Milan e la Juventus in Europa League, due partite piene di chiaroscuri che finiscono in gloria, che danno un rilancio importante del calcio italiano. Vi ricordo che dopo due turni di Champions e di Europa League eravamo tutti a piangere: «siamo un calcio di Serie B, no di Serie C», invece adesso tutte le nostre squadre vincono o pareggiano, dimostrazione che non siamo poi così malmessi, come ogni tanto ci piace raccontare e piangerci un po' addosso. Allora, due partite in cui nei primi tempi ci sarebbe semplicemente da disperarsi. Il Milan e la Juventus hanno giocato non male, peggio, con un aggravante per la Juventus perché giocare in casa contro l'Omonia Nicosia è ben diverso che giocare contro l'Olympiakos ad Atene, però anche qui il Milan è stato inguardabile ed è successo un fatto abbastanza bizzarro che mi pare Amorim non abbia colto fino in fondo".

RAVEZZANI SU GONCALO RAMOS

Ravezzani entra poi nel dettaglio: "Amorim dice: «come siamo stati bravi, queste sono partite che cambiano una stagione, abbiamo conquistato l'autostima»; passare da -2 a 0 a +4 o 2 è un grande momento anche di riscatto, di catarsi della squadra e ha ragione, è esattamente così. Però si dimentica di un fatto Amorim, e cioè che il Milan è risorto e rifiorito nel momento in cui è uscito Gonçalo Ramos, è entrato Cisse e si è messo a fare l'attaccante. Cisse ha fatto quelle cose che tutti si aspettano da Gonçalo Ramos e che non accadono mai. Ora io lo so bene quello che molti di voi pensano e stanno pensando in questo momento: «sì, però Gonçalo Ramos fa un lavoro oscuro importante per la squadra perché si sacrifica»; tutto vero, è straordinario il lavoro che fa Gonçalo Ramos, ma in una squadra c'è chi si sacrifica e c'è chi pensa invece a finalizzare, a fare gol. Ora si possono trovare le giuste contromisure in maniera tale che la squadra nella sua totalità riesca a fare un buon pressing senza che un attaccante debba per forza di cose massacrarsi, salvo poi al momento di fare il suo mestiere non avere la lucidità o non avere, diciamo la verità, i numeri."