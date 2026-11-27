Bucchioni convinto: “Confermata la crescita del Milan, con un buon mercato può lottare per lo scudetto”

Enzo Bucchioni ha parlato della vittoria in rimonta dei rossoneri sull'Olympiacos per 4-2.

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato in diretta alla radio di TuttomercatoWeb nella trasmissione Maracana della vittoria in rimonta dei rossoneri sull'Olympiacos per 4-2. Queste le sue parole.

"Si è confermata la crescita ulteriore del Milan. Abbiamo visto nelle precedenti partite europee dei turnover e quanta fatica ha fatto. Ora anche le secondo linee sono al livello degli altri. Poi ci sarà il mercato, se faranno qualcosa può lottare per lo Scudetto. Se compra un attaccante, come ha promesso Cardinale, può lottare".