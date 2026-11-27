Serie A, 0-0 tra Venezia e Bologna: la classifica aggiornata
Finisce senza reti l'anticipo del venerdì tra Venezia e Bologna. La tredicesima giornata di Serie A inizia con uno 0-0. Di seguito la classifica aggiornata.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Lazio 32
Roma 30
Inter 29
Milan 27
Como 26
Juventus 21
Frosinone 20
Bologna 19*
Napoli 18
Genoa 16
Cagliari 16
Atalanta 15
Torino 14
Lecce 10
Monza 10
Fiorentina 9
Parma 8
Sassuolo 8
Venezia 7*
Udinese 6
* una partita in più
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
News
Cannavaro: "Baresi avrebbe meritato il Pallone d'Oro nel 1994. Maldini vicino a vincerlo nel 2005: se il Milan avesse vinto a Istanbul..."
Forse bastava non mischiare le carte… La grande notte di Hutchinson: Europa ripresa per la gonnadi Luca Serafini
Le più lette
4 Hutchinson show davanti al proprietario del suo cartellino. L'inglese vuole il Milan e punta al riscatto
23/11 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
Primo Piano
Primo PianoDall’estate fuori progetto alla notte del Karaiskakīs: è nato un Tomori 2.0 in rossonero?
Franco OrdineEcco perché continuo a preferire Orsato. Figc: tra Malagò e Galliani decide Abete. Troppi assenti per uscire vivi dal Pireo
Carlo PellegattiUna spa a Creta? No, un massaggio rigenerante a San Siro. Peccato Modric! "Dopo Ferencvaros c'è sempre Atene"
Antonio VitielloMNPrimissimo obiettivo: un terzino sinistro. L’accordo è avvenuto. Finalmente. Milan-Endrick. Rabiot strepitoso
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com