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Milan a 6 punti in Europa League, quanti ne servono nelle prossime 3 partite?
Con la vittoria per 4-2 in casa dell’Olympiacos il Milan ha aggiustato la classifica, salendo a 6 punti, dopo le recenti sconfitte contro Bournemouth e Ferencvaros. Un successo importantissimo perché il Milan ora nelle prossime tre partite contro Southampton, Levski Sofia e Ararat, dovrà totalizzare altri quattro punti per entrare nei playoff di Europa League. Facendo riferimento alle medie delle ultime due stagioni, con dieci punti il Milan sarebbe dentro e a febbraio andrebbe a disputare i playoff.
Dunque ottenere quattro punti su nove a disposizione nelle prossime tre partite, due delle quali si giocheranno a San Siro, potrebbe essere un traguardo alla portata della squadra di Ruben Amorim.
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Giornalista sportivo e direttore di MilanNews.it, punto di riferimento per notizie, approfondimenti e aggiornamenti sul mondo AC Milan. Collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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