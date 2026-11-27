Pellegatti esulta: “Yamal? No, abbiamo Hutchinson: dopo Ferencvaros c’è sempre Atene”

Carlo Pellegatti ha commentato a caldo la vittoria in rimonta del Milan sull'Olympiacos per 4-2

Nel suo profilo Instagram, il collega Carlo Pellegatti ha commentato a caldo la vittoria in rimonta del Milan sull'Olympiacos per 4-2. Queste le sue parole.

"Chiedo scusa se sono un po' limitativo ma ho chiuso il mio pezzo sul mio canale YouTube dicendo: 'Yamal? No, noi abbiamo Hutchinson'. Si, forse ho un po' esagerato, qualcuno dirà no perché Yamal non avrebbe potuto fare meglio di scartare cinque avversari, prendere il pallone a metà campo, scartare cinque avversari, presentarsi nell'area avversaria e tirare vicino al palo senza che il portiere potesse tentare la parata. Il Milan era al 32° posto della classifica, dopo 52 minuti di prestazione all'altezza delle peggiori prestazioni in Europa, un disastro davanti e dietro. Poi i cambi di Amorim che logicamente mette Musah e Pulisic. Fondamentale aver tolto un frastornato De Winter e aver messo Tomori che ha giocato una partita superba, e meno male che stavamo per mandarlo via. È li il Milan ha dilagato. Allora possiamo dire questo: dopo Ferencvaros c'è sempre Atene".