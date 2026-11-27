Reo-Coker: "La vittoria del Milan uno di quei risultati che danno la svolta alla stagione"

Il commento di Nigel Reo-Coker dopo la vittoria in rimonta del Milan sul campo dell'Olympiacos

Il Milan sbanca Il Pireo e batte l'Olympiacos in rimonta 2-4. Super vittoria dei rossoneri che per 55 minuti non sono scesi in campo ma poi si sono abbattuti con velocità, qualità e furia agonistica sulla squadra dei Imanol Alguacil. Decisivo soprattutto Omari Hutchinson con un gol e due assist, miglior prestazione probabilmente della carriera. Sui canali di CBS Sports Golazo, emittente nordamericana, l'ex calciatore Nigel Reo-Coker ha commentato la vittoria del Milan in rimonta.

Il commento di Nigel Reo-Coker sulla vittoria del Milan in casa dell'Olympiacos: "Non avrebbero mai dovuto trovarsi in questa situazione in primo luogo, riducendosi così tardi ad affrontare una partita come questa in cui erano obbligati a vincere per restare in corsa in Europa. Ma va dato loro merito, e credo che per me, guardando a tutto ciò che è successo in questa gara, sia uno di quei risultati e di quelle prestazioni che possono potenzialmente dare una svolta alla stagione e portarli al livello successivo. Quindi merito a Ruben Amorim, ha portato a termine il compito. Restano a volte dei dubbi sulle scelte di formazione, ma alla fine ha ottenuto il risultato. Una vittoria davvero enorme per il Milan stasera"