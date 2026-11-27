MN Cisse onesto: “Non sono soddisfatto della mia prestazione, contento per il gol e per il risultato”

Alphadjo Cisse, arrivato a 10 gol in stagione, è intervenuto dalla zona mista di Atene dopo la vittoria del Milan contro l'Olympiacos per 2-4. Le sue parole ai microfoni di MilanNews.it e dei colleghi presenti.

È un'impresa?

"Non abbiamo fatto un buon primo tempo. Sicuramente tornare dall'intervallo con lo svantaggio non è stato facile, però abbiamo fatto un buon secondo tempo e siamo contenti di aver portato questi tre punti a casa"

Decimo gol stagionale...

"Sicuramente fare gol è sempre bello. Oggi non sono contento della mia prestazione, però ci portiamo a casa il gol e la vittoria. Nel primo tempo potevo fare molto meglio".