Di Stefano: “Cardinale non delega più, vuole fare sul serio. Krosche avrà un ruolo importante”

Nel pre-partita di Olympiacos-Milan, il collega di Sky Peppe Di Stefano ha parlato in collegamento da Atene dei movimenti di mercato del Milan e del cambio di atteggiamento del propietario rossonero Gerry Cardinale. Queste le sue parole.

"Come vi dicevo, ieri o l'altro ieri sono passati sei mesi da quel famoso post Milan-Cagliari, e ti posso garantire e ti posso anche testimoniare un po' il cambiamento di Gerry Cardinale: molto istintivo — lo dico con un sorriso —, molto americano, pieno di slogan nei primi giorni di quella rivoluzione, adesso molto più cauto, molto più riflessivo, molto più attento. Ha capito che serviva un dirigente di campo che vivesse l'ambiente campo, e Krösche arriverà anche e soprattutto per questo. Sarà al fianco dell'allenatore, sarà al fianco della squadra, dirigerà ovviamente le vicende di mercato, ma non solo le vicende di mercato. Avrà un ruolo molto importante all'interno del mondo Milan, ma quello che mi posso permettere di dire è che Cardinale non delegherà più come prima. Io ho capito che stavolta non è che vuole fare sul serio: stavolta vuole metterci la faccia, vuole metterci i soldi e anche l'impegno. Viaggerà e continuerà a viaggiare dall'Italia, da Milano a New York e da New York a Milano, come se fossero dei banalissimi Milano-Roma, e lo farà praticamente quasi tutte le settimane perché non vuole fare un passo indietro. Quindi ok Krösche, ma il Milan resta e resterà comunque nelle sue mani, secondo me anche nelle sue decisioni. Infatti Endrick è un'idea nata ancora prima di Krösche, e credo che il Milan la stia portando e la porterà avanti anche nelle prossime settimane".