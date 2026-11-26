Pulisic sottolinea: “Non era facile giocare qui, iniziare come abbiamo fatto non va bene”
Christian Pulisic è stato intervistato da Sky Sport nel post partita di Olympiacos-Milan. Di seguito un estratto delle sue parole.
Perché soffrite così tanto all’inizio in Europa League?
“Non ho risposte. È difficile. Non è facile giocare qua, hanno giocato con tanta energia. Però hai ragione, dobbiamo entrare prima in partita altrimenti se iniziamo così non va bene”.
Ti trovi bene con tutti questi compagni così veloci?
“Abbiamo giocatori molto veloci. Si è visto anche contro il Frosinone. Quando troviamo squadre così aperte è un bene per noi con questi calciatori che abbiamo”.
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