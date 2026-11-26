Live MN Amorim: "Ramos fuori perché aveva dolore. La partita è cambiata con il primo gol"

Le dichiarazioni di Ruben Amorim in conferenza stampa

Tra poco le dichiarazioni in conferenza di Ruben Amorim dopo l'importante vittoria, in rimonta, di Atene contro l'Olympiacos.

21.08 - Inizia la conferenza stampa

La leggenda dice: nel calciomercato dello scorso agosto che sia stato Amorim a volere assolutamente Hutchinson. È vero?

"Quando facciamo qualcosa nel club siamo tutti a bordo. Se qualcuno non è d'accordo su un calciatore si vira altro. Quando arriva qualcuno è perché tutti credono nel calciatore. Serviva un giocatore con quelle caratteristiche. Alle volte vedi il talento. Ha avuto una stagione difficile al Nottingham ma ha fatto bene all'Ipswich. È molto forte a giocare nello stretto. Ha le potenzialità di fare di più soprattutto con la maglia. Può fare quelle corse con la palla più spesso".

Adesso dovrai fare l'abitudine ai complimenti

"No. Non sarò mai abituato. Sono pronto per tutto. So che dobbiamo vincere la prossima".

L'hai vinta tu con i cambi

"Non ho cambiato la partita. Ramos è uscito perché aveva dolore. Il cambio era normale. Nel secondo tempo l'Olympiacos era molto aggressivo, e sapevamo che potevamo farlo ma nel secondo tempo avrebbero perso difficoiltà. Dobbiamo capire meglio la partita. Tutto è combinato nel cambio partita. Hutchinson ha cambiato di più la partita di me. Cosa ha cambiato la partita è stato il primo gol. 4-2 è un gran risultato. Penso che i giocatori, lo staff...hanno creduto alla vittoria. Sono grato di tutti. Oggi abbiamo dimostrato di fare di più, che abbiamo bisogno di tutti, ma lo spirito c'è".

Che garanzie può dare Tomori?

"Penso che possiamo considerare tutti titolari. Oggi ha la velocità, ed oggi è importante. Poi ha l'esperienza. Quando entra in campo fa il suo lavoro. Non è importante l'età che ha, può migliorare tanto, si può adattare centrale. Ho cambiato idea rispetto ad inizio stagione, e sono grato di questo. Situazioni come genere cambiano la nostra stagione, e sono contento. Ha recuperato da un infortunio e oggi era pronto, mentalmente, e dimostra la sua personalità. Lui ha molta esperienza, ha esperienza, e sono grato dello staff medico per questo".

Come si sarebbe sentito se un giocatore dell'Olympiacos avesse esultato come Moreira

"Grazie per i complimenti. Non succederà più. Moreira è un ragazzo gioca, ma deve crescere. Sappiamo che non ci piacerebbe se lo facessero con i nostri tifosi. È una mia responsabilità, ma non l'ha fatto in maniera cattiva. Chiedo scusa, ma non l'ha fatto in maniera cattiva".

Ore 21.25 Finisce qui la conferenza stampa di Amorim