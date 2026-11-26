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Cisse: “Fare gol è sempre bello. Ma la vittoria sempre prima di tutto"
Alphadjo Cisse parla a Sky Sport al termine di Olympiacos-Milan. Tutte le sue dichiarazioni
Ancora un gol per Alphadjo Cisse, che arriva a quota 10 in stagione. Il diamante del Milan è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida di Europa League contro l’Olympiacos.
Sei già a 10 gol in stagione…
“Fare gol è sempre bello. Ma la vittoria sempre prima di tutto. Vado in campo per giocare bene, non per fare gol. Ma se segno sono contento”.
Hutchinson ha detto che si trova bene a destra, tu invece?
“Hutchinson è mancino, rientra sul sinistro. Ma ci mettiamo tutti a disposizione del mister”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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