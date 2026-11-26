MN Cisse: "È bello lavorare con Amorim. Viaggeremo sereni ma lunedì c'è un'altra battaglia"

Le dichiarazioni di Alphadjo Cisse a MilanNews.it al termine della gara contro l'Olympiacos vinta per 2-4 in rimonta

Alphadjo Cisse, arrivato a 10 gol in stagione, è intervenuto dalla zona mista di Atene dopo la vittoria del Milan contro l'Olympiacos per 2-4. Le sue parole ai microfoni di MilanNews.it e dei colleghi presenti.

È un'impresa?

"Non abbiamo fatto un buon primo tempo. Sicuramente tornare dall'intervallo con lo svantaggio non è stato facile, però abbiamo fatto un buon secondo tempo e siamo contenti di aver portato questi tre punti a casa"

Decimo gol stagionale...

"Sicuramente fare gol è sempre bello. Oggi non sono contento della mia prestazione, però ci portiamo a casa il gol e la vittoria. Nel primo tempo potevo fare molto meglio".

Com'era il morale dopo il secondo gol e quello di adesso a fine partita?

"Non è mai facile stare in svantaggio, però abbiamo una squadra forte: ribaltare non facile ma è sempre bello. Stiamo dando continuità al lavoro che stiamo facendo. Siamo molto contenti, diciamo che viaggeremo un po' più sereni, però da lunedì abbiamo un'altra battaglia che dobbiamo portare a casa"

Ci sono margini di crescita?

"Siamo a novembre. Però comunque arrivo da una stagione in cui sono stato fermo quattro-cinque mesi, quindi diciamo che riprendere il tutto, anche se siamo già a novembre, non è semplice. Però sto lavorando per questo"

Ti piace questa competizione?

"Sicuramente l'Europa League è una bella competizione. Siamo una squadra forte e speriamo di fare anche altri. Venti gol? No, l'obiettivo non ce l'ho. Forse non ve lo dico, vedremo a fine stagione e faremo i conti"

Com'è il rapporto con Amorim?

"È molto bello lavorare col mister e il suo staff. Ci aiutano molto, stiamo crescendo e il suo lavoro, diciamo, che sta venendo fuori"

Ci credete alla qualificazione? Siete più rilassati?

"No, rilassati sicuramente no. Ci credevamo anche prima di questa partita e dobbiamo crederci ancora, e abbiamo anche altre partite dove sicuramente dobbiamo fare punti"

Hai sbloccato il repertorio del gol di testa?

"È una cosa nuova, diciamo che nei trascorsi non l'ho mai fatto. Forse avrò fatto un gol di testa nella mia carriera, quest'anno sono già due e vedremo"