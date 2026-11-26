News Pulisic a Sky: "Non avevamo iniziato bene. Da oggi ogni partita è come una finale"

Christian Pulisic è stato intervistato da Sky Sport nel post partita di Olympiacos-Milan: “Partita determinante per noi, da oggi ogni partita è come una finale. Non avevamo iniziato bene, ma nel secondo tempo siamo andati molto meglio. È importante anche trovare questa intensità”.

È il miglior periodo da quando è iniziata la stagione?

“È un buon periodo, non so se il migliore. Hutchinson ha cambiato questa partita. Io sono sempre lì per aiutare la squadra con qualsiasi cosa”.

Avete voltato definitivamente pagina in Europa?

“Non lo so. Quest’anno abbiamo anche un nuovo allenatore. Ci vuole un po’ di tempo per imparare questo sistema. Vedo una squadra vera, che sta insieme. Cresciamo tutti insieme”.

Perché soffrite così tanto all’inizio in Europa League?

“Non ho risposte. È difficile. Non è facile giocare qua, hanno giocato con tanta energia. Però hai ragione, dobbiamo entrare prima in partita altrimenti se iniziamo così non va bene”.

Ti trovi bene con tutti questi compagni così veloci?

“Abbiamo giocatori molto veloci. Si è visto anche contro il Frosinone. Quando troviamo squadre così aperte è un bene per noi con questi calciatori che abbiamo”.