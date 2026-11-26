Cisse in doppia cifra a fine novembre: arrivato il 10^ gol stagionale per il 70 rossonero

Ancora una volta protagonista Alpa Cisse in zona realizzativa. Nell'ultima di campionato l'attaccante classe 2006 ha segnato il gol del 4-1 dopo soli nove minuti dal suo ingresso in campo mentre oggi, nella partita contro l'Olympiacos, sono serviti 63 minuti per vedere un altro gol realizzato dall'ex Verona. Un gol fondamentale che ha riportato momentaneamente in parità il risultato prima del gol del vantaggio di Pulisic e che soprattutto porta a 10 il numero delle reti realizzate in stagione (4 in Europa League e 6 in campionato).