OLY-MIL (2-4): Moreira chiude la partita, rimonta completata per i rossoneri

Al 94' arriva il gol che chiude la partita per i rossoneri. In seguito ad un calcio d'angolo per i padroni di casa nel quale tutti gli 11 biancorossi erano saliti in area per tentare il pareggio in extremis, è brava la difesa del Milan a respingere la palla e ripartire in contropiede ancora con Hutchinson. A realizzare il gol del 4-2 è Diego Moreira che con un tiro a giro sul secondo palo insacca a rete. Tre punti fondamentali conquistati dal Milan ai fini della classifica, soprattutto per come si era messa la gara al 46' della ripresa.