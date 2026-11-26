Classifica aggiornata Europa League: il Milan risale ed è (per ora) tra le 24, vola il Bournemouth
Si riporta di seguito - tra parentesi tonde le partite giocate, tra parentesi quadre la differenza reti - la classifica aggiornata della Europa League dopo cinque giornate disputate, ma in attesa delle partite delle ore 21:00:
EUROPA LEAGUE, LA CLASSIFICA
1. AFC Bournemouth (5) [+10] – 13 punti
2. Leverkusen (5) [+9] – 12 punti
3. Ferencváros (4) [+8] – 12 punti
4. Benfica (5) [+6] – 12 punti
5. Union SG (5) [+8] – 11 punti
6. Juventus (4) [+7] – 10 punti
7. Olympiacos (5) [+1] – 10 punti
8. Beşiktaş (4) [+3] – 7 punti
9. Levski Sofia (5) [0] – 7 punti
10. Sunderland (4) [0] – 7 punti
11. NEC (4) [-1] – 7 punti
12. Lione (4) [-1] – 7 punti
13. Dinamo Zagabria (5) [-1] – 7 punti
14. RB Salzburg (5) [-3] – 7 punti
15. AZ (4) [+3] – 6 punti
16. Anderlecht (4) [+3] – 6 punti
17. OFI (4) [+1] – 6 punti
18. Rennes (4) [+1] – 6 punti
19. Viktoria Plzeň (5) [0] – 6 punti
20. Milan (5) [-1] – 6 punti
21. Omonia (4) [-1] – 6 punti
22. SCU Torreense (4) [-2] – 6 punti
23. Olympique Marsiglia (5) [-3] – 6 punti
24. Real Sociedad (4) [+5] – 5 punti
25. Crystal Palace (4) [+3] – 5 punti
26. Sparta Praga (4) [0] – 4 punti
27. Hoffenheim (4) [0] – 4 punti
28. Sturm (4) [-3] – 4 punti
29. NK Celje (4) [-4] – 4 punti
30. Celta Vigo (5) [-3] – 4 punti
31. Jagiellonia Białystok (4) [-3] – 3 punti
32. Celtic (4) [-5] – 3 punti
33. H. Beer Sheva (4) [-7] – 1 punto
34. Lech Poznań (5) [-10] – 1 punto
35. Lillestrøm (4) [-8] – 1 punto
36. Ararat-Armenia (5) [-12] – 0 punti
EUROPA LEAGUE, I CRITERI DI QUALIFICAZIONE
Le prime otto squadre classificate si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre che si saranno classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, disputando i playoff, con le vincenti che accederanno agli ottavi: le squadre dal nono al sedicesimo posto affronteranno le squadre dal 17esimo al 24esimo, con una combinazione a sorteggio. Da quel momento in poi si procederà con la classica fase a eliminazione diretta. I club posizionati dal 25esimo posto in giù saranno eliminati da tutte le competizioni UEFA per club
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