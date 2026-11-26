OLY-MIL (2-3): Secondo assist di Hutchinson, eurogol di Pulisic: il Milan la ribalta!

Cosa stiamo vedendo allo stadio Karaiskakis!! Dopo il gol del 2-1 segnato da Hutchinson i rossoneri hanno acceso la spina e nel giro di 20 minuti hanno ribaltato completamente il doppio svantaggio. A segnare la rete del vantaggio è proprio lui, Christian Pulisic, subentrato nel secondo tempo. Ancora protagonista però l'inglese Hutchinson che serve il secondo assist della sua serata dopo quello di pochi minuti fa per Cisse: altro bel cross per il numero 11 che con una girata meravigliosa insacca sul primo palo con il portiere Ortega immobile.