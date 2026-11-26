News Altra notte da incubo (per ora): il Milan sotto con l'Olympiacos all'intervallo

OLYMPIACOS-MILAN 1-0, FINE PRIMO TEMPO. È un Milan in formato europeo quello sceso in campo ad Atene questa sera, totalmente in bambola. I greci, spinti dal loro caldo pubblico, mettono in campo molta più intensità e ritmo dei rossoneri che patiscono enormemente il pressing della squadra di Alguacil. Il possesso del pallone rimane spesso tra i piedi rossoneri ma non si riesce quasi mai ad arrivare nella metà campo dell'Olympiacos, se non in rare occasioni. I padroni casi flirtano diverse volte con il gol, anche con una bella parata di Maignan su Martins.

La rete, oggettivamente meritata, arriva alla mezz'ora, propiziata dal colpo di testa di Pirola che sugli sviluppi di un corner colpisce solo in mezzo all'area: il pallone impatta la traversa e carambola su Maignan prima di entrare. L'unica reazione del Milan e su un lancio in profondità per Cisse che vince un contrasto con Ortega in uscita e calcia da terra: il pallone è salvato ancora da Pirola sulla linea. Sempre il difensore italiano, sull'ultima azione del primo tempo, va a un passo dal raddoppio, calciando alto da ottima posizione. Milan poco lucido, sotto ritmo e nervoso. Riuscirà la squadra a ribaltare la situazione?