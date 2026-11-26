Ammonito De Winter, è la terza in Europa League: il difensore entra in diffida

Pochi minuti prima della fine del primo tempo, il difensore rossonero De Winter e l'attaccante dei greci Silva sono stati protagonisti di un battibecco fisico che ha portato entrambi all'ammonizione decisa dal direttore di gara Kavanagh. Per il belga questo è il terzo cartellino giallo collezionato in Europa League e dunque il centrale è entrato in diffida: alla prossima ammonizione scatterà la squalifica.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

OLYMPIACOS (3-4-3): Ortega; Smajlović, Pirola, Retsos; Onyemaechi, Pedersen, Freuler, Sá; Martins, Silva, González. A disp.: Stournaras, Georgakopoulos, Saliakas, David Carmo, Fortounis, Yaremchuk, Bakoulas, Tiknizyan, Filis, Toufakis. All.: Imanol Alguacil.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupiñán; Jashari, Rabiot; Hutchinson, Cisse, Moreira; Gonçalo Ramos. A disp.: Pittarella, Torriani, Pulišić, Tomori, Comotto, V. Vladimirov, Ossola, Terracciano, Musah. All.: Ruben Amorim.