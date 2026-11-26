Viviano: "Stanno passando sotto traccia i risultati di Amorim"

Durante il format “Le foot toujours” di Cronache di Spogliatoio, Emiliano Viviano e Fabrizio Biasin parlano dell’avvio di stagione del Milan di Amorim. Il tecnico portoghese, arrivato con qualche scetticismo di troppo addosso, sta invece lavorando bene.

Viviano: “Dobbiamo parlare bene di Amorim: per i risultati, per la proposta di gioco e soprattutto per la comunicazione. Parla in modo veramente onesto e con il giusto equilibrio tra umiltà e consapevolezza. Penso ci stia già insegnando qualcosa. E poi mi pare che si stia parlando molto poco dei risultati, mi sembra che stia passando sotto traccia”.

Biasin: “Cardinale ha detto che a gennaio arriveranno acquisti importanti: per me Amorim proverà a vincere lo scudetto”.

Viviano: “Io sono d’accordo. Inizialmente magari non era previsto perché è una squadra in costruzione, ma ora può provarci”.