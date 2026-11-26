News Ramos: "Vogliamo arrivare alla fase ad eliminazione diretta. Quindi, ora o mai più”

Gonçalo Ramos intervistato da Sky Sport prima della sfida di Europa League

Gonçalo Ramos è stato intervistato da Sky Sport nel pre partita di Olympiacos-Milan. Queste le dichiarazioni del numero 9 rossonero:

Sei più sorridente dopo il gol al Frosinone:

“Sono contento, si gioca. È un’altra opportunità di giocare e quindi siamo contenti”.

Ti senti sempre più a tuo agio qui al Milan?

“Penso che faccia parte del nostro lavoro. Durante la stagione ci sentiamo meglio di settimana in settimana, e lavoriamo per migliorare giorno per giorno”.

Pensi di poter essere decisivo in una partita così importante per il vostro percorso europeo?

“Proveremo a vincere questa partita, è molto importante. Vogliamo arrivare alla fase ad eliminazione diretta. Quindi, ora o mai più”.