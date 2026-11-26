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Ramos: "Vogliamo arrivare alla fase ad eliminazione diretta. Quindi, ora o mai più”
Gonçalo Ramos intervistato da Sky Sport prima della sfida di Europa League
Gonçalo Ramos è stato intervistato da Sky Sport nel pre partita di Olympiacos-Milan. Queste le dichiarazioni del numero 9 rossonero:
Sei più sorridente dopo il gol al Frosinone:
“Sono contento, si gioca. È un’altra opportunità di giocare e quindi siamo contenti”.
Ti senti sempre più a tuo agio qui al Milan?
“Penso che faccia parte del nostro lavoro. Durante la stagione ci sentiamo meglio di settimana in settimana, e lavoriamo per migliorare giorno per giorno”.
Pensi di poter essere decisivo in una partita così importante per il vostro percorso europeo?
“Proveremo a vincere questa partita, è molto importante. Vogliamo arrivare alla fase ad eliminazione diretta. Quindi, ora o mai più”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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