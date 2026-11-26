Costacurta: "La formazione mi piace: quelli che hanno fallito col Ferencvaros, ci sono. Richiamo recepito"

Alessandro Costacurta, opinionista, si è così espresso a SkySport nel pre Olympiacos-Milan di Europa League alle 18:45 di oggi.

Alessandro Costacurta, opinionista, si è così espresso a SkySport nel pre Olympiacos-Milan di Europa League: “Formazione con tanti giocatori offensivi, ma è anche equilibrata. Io credo che Amorim particolarmente sull'anima e sull'attitudine, la dedizione, quella che è mancata soprattutto nella precedente partita contro il Ferecvaros. Secondo me quella è stata la partita più deludente del Milan quest'anno, proprio perché arrivava da una vittoria meravigliosa contro l'Inter. Di conseguenza ci può stare, però non avevano capito che quella partita poteva veramente far svoltare l'Europa, e quindi credo che oggi sia molto, molto complicato, perché poi questa è una squadra che va in un campo difficile contro una squadra esperta, anche con delle buone individualità. Io sono molto curioso dell'attitudine dei ragazzi del Milan.

Io credo che il Ferencvaros fosse alla portata anche di un Milan con una certa volontà; invece secondo me non c'era proprio stata, soprattutto nel primo tempo. Però è una grande occasione, perché poi l'ha detto anche Amorim: a un certo punto, se si dovesse uscire dall'Europa, i giocatori delle partite sarebbero sempre quelli, gli altri avrebbero meno possibilità di giocare. Quindi io vedo che qui c'è qualche cambio, però in realtà secondo me è una squadra che a me piace, una squadra che a me piace, i giocatori che potrebbero veramente far svoltare il Milan verso traguardi importanti. Perché? Perché quei giovani che avevano fallito contro il Ferenvaros ci sono, e da quel momento sono cresciuti: il richiamo, secondo me, è stato recepito".