Dida: "Il Milan sta lentamente iniziando a ricreare un'atmosfera simile a quella che avevamo noi, di famiglia. Questo serve per vincere"

Nelson Dida parla ai media greci prima di Olympiacos-Milan

Nelson Dida, oggi tra le "Legends" del Milan, è stato intervistato dal sito greco sport24.gr in vista della partita di questa sera tra Olympiacos-Milan. Il portiere brasiliano non ha potuto rilasciare dichiarazioni ai media italiani, mentre con quelli ellenici lo scambio di battute è stato piuttosto lungo. Questa una parte delle due dichiarazioni:

Che cosa ti ricorda Atene e cosa ti viene in mente quando senti parlare della capitale greca?

"È un piacere essere qui con voi e parlare con tutti voi, perché quando si parla di Atene, ovviamente si deve parlare della finale che abbiamo vinto. Abbiamo giocato una grande partita. Ovviamente le emozioni riaffiorano sempre, perché ci sono tanti ricordi legati a quella partita e a molte altre successive. Quando abbiamo vinto, c'era solo gioia, solo festeggiamenti, solo felicità. Appena sento parlare di Atene, la prima cosa che mi viene in mente è quella partita. Una partita che il Milan ha vinto 2-1. L'abbiamo festeggiato con tutto il cuore. L'abbiamo festeggiato lì, allo stadio, l'abbiamo festeggiato in hotel e poi, quando siamo tornati qui, a Milano. È sempre un piacere quando il Milan torna in questa città. Sarò con loro in questa partita e sicuramente mi verranno di nuovo i brividi. Questa volta, però, sarà un po' diverso. Sarò lì come tifoso del Milan e spero che la squadra vinca questa partita, perché abbiamo bisogno di vittorie e dobbiamo vincere l'Europa League”.

Cosa dovrebbe fare il Milan, e cosa possono insegnare leggende come te ai giocatori di oggi, per tornare ai fasti di un tempo?

"È importante vincere, costruire una squadra che sappia vincere. Ho trascorso dieci anni al Milan, dieci anni meravigliosi. Siamo sempre stati protagonisti sia in campionato che in Champions League. È proprio per questo che sentiamo ancora oggi questo legame. Vivevamo in un mondo diverso. Oggi il calcio è cambiato molto. Ci sono giocatori che vanno e vengono così in fretta che a malapena capiamo quale sia il loro legame con la maglia. Il Milan, però, sta lentamente iniziando a ricreare con i ragazzi di oggi un'atmosfera simile a quella che avevamo noi, nel senso di costruire una famiglia, aiutare i giocatori a crescere e far crescere la squadra senza troppi cambiamenti. Questa è la mentalità, ma dipende dai risultati che la squadra ottiene. Il Milan sa che quando si vince, quando si fa un buon campionato e si gioca in Champions League ogni anno, si può rinsaldare quel legame con la maglia e creare tanti ricordi con i tifosi. Perché i tifosi vivono per le emozioni, per le vittorie e per stare accanto ai loro idoli o ai loro giocatori preferiti. Il Milan tornerà lentamente, perché è una squadra conosciuta in tutto il mondo e ha questo potenziale.

Quanto è difficile essere un portiere in una squadra come il Milan?

“Non è facile. Non è stato facile neanche per me. L'ho vissuto, ho avuto l'opportunità di rimanere qui per 10 anni della mia vita. Mi sono impegnato negli allenamenti, abbiamo vinto. Ora Mike (Maignan, ndr) si sta costruendo la sua strada. Sono molto contento. Ho lavorato con lui per un anno. È un ragazzo eccellente, un bravo ragazzo, che vuole vincere ed è determinato a raggiungere l'obiettivo. Penso che abbia fatto bene a scegliere Milano perché sapeva che qui avrebbe trovato un ambiente eccellente. Almeno finché abbiamo lavorato insieme, è sempre stato molto disponibile. Ha fatto tutto quello che gli abbiamo chiesto. Ha imparato molto. Ricordo che prima non sapeva usare bene i piedi. Qui, grazie a un allenamento intenso, ha capito perfettamente come impostare il gioco della squadra partendo dalla difesa. Gioca con entrambi i piedi, quindi è molto forte con i piedi e compie molte parate. È un leader in campo. Lo si vede soprattutto nelle ultime partite, nel modo in cui parla ai compagni. Parla con tutti, è sempre disponibile. Anche quando la squadra sta perdendo, è il primo a farsi avanti per rispondere alle domande. È un giocatore che è cresciuto molto negli ultimi anni. Sicuramente vuole che vinciamo. Vuole dimostrare di essere un grande atleta. È per questo che viviamo, no? Per le vittorie e per conquistare titoli".