Il Milan è arrivato allo stadio Karaiskakis per la sfida contro l'Olympiakos
Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan è da poco arrivato allo stadio di Atene Kaireskakis per la sfida di Europa League contro l'Olympiacos. Per motivi di sicurezza e logistica il pullman della formazione di Ruben Amorim è arrivato per una strada chiusa al pubblico.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI OLYMPIACOS-MILAN
OLYMPIACOS: Ortega; Smajlović, Pirola, Gustavo Sá, Gelson Martins, Freuler, João Silva, Pedersen, González, Retsos, Onyemaechi. A disp.: Stournaras, Georgakopoulos, Saliakas, David Carmo, Fortounis, Yaremchuk, Bakoulas, Tiknizyan, Filis, Toufakis. All.: Imanol Alguacil.
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupiñán; Jashari, Rabiot; Hutchinson, Cisse, Moreira; Gonçalo Ramos. A disp.: Pittarella, Torriani, Pulišić, Tomori, Comotto, V. Vladimirov, Ossola, Terracciano, Musah. All.: Ruben Amorim.
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