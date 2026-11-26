Ramazzotti: "Pavlovic ha fatto accertamenti dopo le coliche in via di risoluzione: dovrebbe esserci a Cagliari"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle ultime dagli infortunati del Milan di Amorim.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle ultime dagli infortunati del Milan: "Nonostante il ritorno di Fikayo Tomori, è un Milan in grande difficoltà e con molti assenti quello che domani sfiderà l'Olympiacos ad Atene, nella quinta giornata di Europa League. Se Amorim può sorridere per la presenza del difensore inglese, che ha smaltito il fastidio muscolare (al flessore mediale della coscia destra) e in mattinata a Milanello si è allenato con i compagni, niente seduta con gli altri per Modric, Pavlovic e Camarda. In più si è bloccato pure Bartesaghi. Più sfortuna di così...

Una delle due spiacevoli novità di giornata è lo stop dell'attaccante che non partirà con i compagni a causa di un problema a una contusione ossea alla caviglia destra. Probabilmente non avrebbe comunque giocato ma adesso Francesco è proprio out dall'elenco dei convocati. L'obiettivo è riaverlo a Cagliari, ipotesi possibile visto che si giocherà lunedì e c'è un giorno di tempo in più rispetto al solito per le cure. Modric, invece, è stato messo ko ieri da un risentimento al retto femorale destro (ci sarà con il Parma?), mentre Pavlovic ha fatto accertamenti dopo le coliche in via di risoluzione. Finito? No, perché non partirà per Atene neppure Bartesaghi, a causa di peritendinite alla gamba destra. Anche Bartesaghi, come Pavlovic dovrebbe esserci all'Unipol Domus, ma decisiva sarà la risposta alla terapie, già iniziate".