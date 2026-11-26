Bianchin: "Mandare in panchina Cisse significa tenerlo per il secondo tempo, quando potrebbe cambiare la partita"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle ultime di formazione verso Olympiacos-Milan.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle ultime di formazione verso Olympiacos-Milan: "Cisse e Musah in panchina? Sì, probabile. La formazione che Ruben Amorim ha provato prima della trasferta di Atene contro l'Olympiacos non ha Alphadjo Cisse, il capocannoniere del Milan in Europa League, e nemmeno Yunus Musah, giocatore strategico per l'allenatore portoghese. Il Milan dovrebbe giocare con Moreira, Hutchinson e Pulisic dietro a Gonçalo Ramos. In mezzo al campo, Jashari e Rabiot. Ha una logica.

Amorim non ha Saelemaekers, Chukwueze, Loftus-Cheek, Modric, Pavlovic, Camarda, Bartesaghi. Tanti, troppi assenti. Mandare in panchina Cisse significherebbe tenerlo per il secondo tempo, quando potrebbe cambiare la partita. E in fondo, già nel weekend con il Frosinone ha fatto molto bene nel finale. Ah, in difesa sono attesi Gila, De Winter, Diawara e Estupinan. Il discorso Musah è differente. Yunus può essere utile sia dall’inizio - l’atmosfera sarà tosta, un centrocampista che porta la sua energia aiuterebbe - sia nel secondo tempo, perché può giocare in tre, quattro ruoli. In mezzo ci saranno Jashari, che ha appena segnato al Frosinone, e ovviamente Rabiot".