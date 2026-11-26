Adani: "Al netto di qualche giocatore che si deve prendere sul mercato, il Milan mi sembra una squadra giusta"

Lele Adani, opinionista, si è così espresso su Viva el Futbol sulla crescita del Milan di Ruben Amorim nelle ultime settimane.

Lele Adani, opinionista, si è così espresso su Viva el Futbol sulla crescita del Milan di Ruben Amorim nelle ultime settimane: "Ci sono una serie di situazioni, compresa una mentalità, una tipologia di calcio ricercato, un continuare a battere sul fatto che c'è da dominare. Quindi a me non scompongono le cadute se c'è un percorso così: io penso questo del Milan. Pulisic era tanto che non faceva così bene: è stato tanti mesi fermo lo scorso anno, ha ripreso a fare Pulisic. Anche di Musah si parla poco, comunque ha fatto il titolare. Sono tante cose, ci sono acquisti, e quindi io vedo belle cose, vedo un bel progetto: e quando all'inizio erano in ritardo un po' tutte e due, Juve e Milan, abbiamo sempre espresso il fatto che la Juve rimane incerta, mentre sul Milan abbiamo sempre avuto fiducia in questo progetto e in questo allenatore.

Quindi secondo me la scelta è stata giusta e ti dico che, al netto di qualche giocatore che probabilmente si può e si deve prendere nelle sessioni successive per migliorarla, mi sembra una squadra giusta. Cioè, tant'è vero che lui ti va a rivitalizzare Musah: Musah che era in panchina a Bergamo l'anno scorso, non entrava quasi mai, entrava poco, dieci minuti. Rientra anche Musah, ti è utile anche lui. Cioè, tante cose belle, non vedo grandi criticità. Mi aspetto sempre che la differenza per lottare attaccati al vertice — ricordiamo che il Milan è quarto, quindi è lì — dipenda dall'incidere di Gonçalo Ramos.”