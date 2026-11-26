Pastore sul repulisti di Cardinale: "Meglio non avere nessuno che ti mette i bastoni tra le ruote che gente che non si capisce bene cosa stia a fare"

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio commentando la crescita del Milan di Ruben Amorim.

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio commentando la crescita del Milan di Ruben Amorim: "Si dice tanto di Modrić che è il giocatore con maggior classe della Serie A, forse negli ultimi X anni, nonostante sia a fine carriera, purtroppo, ma anche del modo verticale che Amorim sta instillando. Non c'è bisogno di farlo con Modrić, per carità, ma in tanti giocatori minori che, vedendo un Modrić così — e penso a Musah, penso a Jashari che finalmente sta dando segnali di vita, penso ovviamente a Cisse — escono, migliora, migliora in questo contesto. Lo faceva anche l'anno scorso Modric: era l'unica luce a un certo punto del Milan, ma non è bastato perché era davvero poi il Milan travolto da vicende anche di tutti i colori da un certo punto in avanti.

Quest'anno la piazza pulita che ha fatto Cardinale, che tante volte abbiamo commentato con un certo scetticismo, sta pagando. Sta pagando perché è molto meglio non avere quasi nessuno che ti mette i bastoni tra le ruote che non un sacco di gente che non si capisce bene, all'italiana, cosa stia a fare. Dovrebbe essere annunciato nel giro di qualche giorno il nuovo Head of Football, che è questo tedesco Krösche, che siamo curiosi di scoprire ed è un altro nome alieno nelle logiche del calcio italiano che perciò guarderemo con scetticismo, curiosità, mistero; ma al di là di queste cose che appunto sono extra-campo, in campo vediamo una squadra che migliora, che si diverte, che si esalta anche perché Moreira è un tipo che esalta. Se Moreira si diverte, tu rendi molto di più perché ti senti parte di una nave".