MN Esterházy (Ex Ungheria): "Szoboszlai è tifoso del Milan, potrebbe giocare in ogni top club al mondo"

In esclusiva a MilanNews.it con Márton Esterházy, stella dell’Ungheria degli anni Settanta e Ottanta. Segnò contro il Canada ai Mondiali di Messico 1986. Gli abbiamo chiesto un parere sul grande tifoso rossonero Dominik Szoboszlai, il cui trasferimento al Milan sfumò nel 2020, e sulle possibilità che un giorno possa vestire la maglia del Diavolo. Ecco un estratto dell'intervista realizzata da Alessandro Schiavone:

Signor Esterházy, quanto è grande Szoboszlai in Ungheria? È il secondo miglior giocatore di tutti i tempi dopo Ferenc Puskás?

"No, no, no! Non credo. Al momento è il miglior calciatore ungherese, ma ovviamente per me NON è il secondo migliore dopo Puskás. L’Ungheria è sempre stata molto “ricca” di talenti: non c’era soltanto Puskás, ma anche Bozsik e Czibor (la generazione d'oro del 1954, ndr), oppure giocatori dei miei tempi come Nyilasi e Törőcsik… Abbiamo avuto tantissimi grandi calciatori. Dominik è un giocatore fantastico, un grande talento, e anche la sua condizione fisica è straordinaria. Ha un tiro potentissimo, è veloce... ma secondo me potrebbe centrare maggiormente lo specchio della porta. Potrebbe provare più spesso la conclusione da 35-40 metri, perché quando ha il pallone tra i piedi ogni portiere ha paura. Attualmente è sicuramente uno dei migliori giocatori del Liverpool! L’Ungheria è molto orgogliosa di avere un campione del genere in un campionato di altissimo livello come la Premier League.

È tifoso del Milan... Anch’io lo sono, eh! (Ride, ndr). Dominik può giocare in qualsiasi squadra. Se può giocare nel Liverpool, può farlo anche nel Milan o nel Real Madrid. È un giocatore molto forte. Se è di classe mondiale? Per me i fuoriclasse sono Pelé, Cruijff e Maradona… Possiamo davvero paragonare Szoboszlai a Maradona? Beh, considerando il livello non particolarmente elevato dei giocatori di oggi, forse possiamo anche attribuirgli l’etichetta di fuoriclasse. Ai miei tempi la qualità dei calciatori era superiore".