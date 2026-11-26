Marinozzi: "Il Milan è una squadra forte nel presente, ma in evoluzione per il futuro"

Andrea Marinozzi, giornalista ed opinionista sportivo ha parlato così del Milan e dell'ottimo rendimento che la squadra di Amorim sta avendo in campionato. Questo un estratto delle sue considerazioni anche in vista della partita di domani sera contro l'Olympiacos:

"Quella contro il Frosinone è stata una partita di transizioni, una partita di velocità e di spazio, una partita pazza che succede spesso quando c'è in campo il Frosinone. Ci sono stati tanti cambi di possesso, con Modric che ha rotto una marea di linee avversarie e ha superato la pressione con palloni illuminanti giocati benissimo per le frecce che poi hanno attaccato lo spazio, Rabiot e Moreira su tutti. Il Milan a me piace, lo dico da tempo: mi piace il percorso di questa squadra, mi piace come la stanno costruendo. È una squadra forte nel presente, ma in evoluzione per il futuro, con tanti giocatori che non sono ancora all'apice della loro carriera, ma possono arrivarci e partono da una base molto alta".

AMORIM VERSO OLYMPIACOS-MILAN

“È una partita diversa, con una storia diversa, ma voglio vedere gli stessi principi. Voglio che siamo competitivi. Col Ferencvaros non lo siamo stati, siamo stati un po’ molli. Essere competitivi in ogni aspetto è la prima cosa. Emozione? Penso che sia sempre la stessa emozione. A volte è difficile mettere la maglietta dell’allenamento e sentirsi l’allenatore del Milan. Provo sempre la stessa emozione e la stessa responsabilità: a San Siro è il luogo in cui sento di più il legame con i tifosi. Domani sarà speciale se vinceremo. Sui giocatori infortunati vi dico che Bartesaghi ha avuto un problema e ho dovuto sostituirlo all’intervallo (contro il Frosinone, ndr) Camarda ha dolore alla caviglia. Si stava allenando bene ma ha sentito dolore. Ma penso sia un problema piccolo. Abbiamo comunque tanti giocatori. Tomori torna ed è importante per noi perché gioca nella posizione di Gila. Penso che alcuni giocatori sono pronti per tornare ma noi dobbiamo essere pronti per ogni partita e giocare sempre per vincere”.