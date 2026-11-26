Olympiacos-Milan, occhio ai numeri: i precedenti in Grecia sono negativi

Ci siamo! E' il giorno di Olympiacos-Milan, gara valida per la league phase di questa edizione di Europa League 2026/2027. I rossoneri di Amorim sono attesi da un ostacolo insidioso, soprattutto tra le mura amiche. La partita di stasera si prospetta quindi molto probitiva:

I PRECEDENTI IN GRECIA: MALE IL MILAN

Su 6 precedenti fuori casa (in Grecia) nelle maggiori competizioni europee, il Milan non ha mai battuto un club greco (4 pareggi, 2 ko), non riuscendo peraltro nemmeno a segnare in 3 di questi 6 incontri. Inoltre, il Milan ha perso 3 delle 4 partite finora disputate nella fase-campionato dell'Europa League 2026-27 (1 vittoria), incluse le ultime 2 senza peraltro trovare la via del gol. Tra le maggiori competizioni europee, i rossoneri non hanno mai perso 3 sfide di fila senza segnare in alcuna di esse.

OLYMPIACOS: I PRECEDENTI CONTRO IL MILAN

L'Olympiacos ha vinto solo 1 dei 4 precedenti contro il Milan nelle principali competizioni europee (1 pari, 2 sconfitte). Il club greco ha tuttavia conquistato il successo nel più recente: 3-1 nel dicembre 2018, durante l'ultima giornata della fase a gironi (Gruppo F).