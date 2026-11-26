Olympiacos-Milan, atteso un clima rovente: al Pireo sarà sold-out

Per il Milan di Ruben Amorim, quella di questa sera sarà una sfida proibitiva in un ambiente caldo, caldissimo. Al "Pireo" I rossoneri saranno attesi da una squadra che, davanti al proprio pubblico sa trasformarsi. Lo sa bene proprio il Diavolo, che, su 6 precedenti fuori casa (in Grecia) nelle maggiori competizioni europee non ha mai battuto un club greco (4 pareggi, 2 ko), non riuscendo peraltro nemmeno a segnare in 3 di questi 6 incontri. Come confermato dall'Olympiacos sul proprio account Instagram, la gara di stasera contro il Milan sarà sold-out.

PRECEDENTI NEGATIVI PER IL MILAN

Su 6 precedenti fuori casa (in Grecia) nelle maggiori competizioni europee, il Milan non ha mai battuto un club greco (4 pareggi, 2 ko), non riuscendo peraltro nemmeno a segnare in 3 di questi 6 incontri. Inoltre, il Milan ha perso 3 delle 4 partite finora disputate nella fase-campionato dell'Europa League 2026-27 (1 vittoria), incluse le ultime 2 senza peraltro trovare la via del gol.

IL PERICOLO NUMERO UNO

Tra le maggiori competizioni europee, i rossoneri non hanno mai perso 3 sfide di fila senza segnare in alcuna di esse. Inoltre, l'Olympiacos ha perso soltanto 1 delle ultime 13 partite giocate in UEFA Europa League (8 vittorie, 4 pari), collezionando peraltro 9 clean sheet in quell'intervallo di gare. Nella fase a gironi/fase-campionato, il club ellenico è imbattuto da 11 partite (7 successi, 4 pareggi), avendo per giunta subito soltanto 2 gol nel periodo. Uno sguardo più da vicino agli avversari del Milan: Jota Silva (Olympiacos) è il calciatore che ha effettuato il maggior numero di tiri (17) in questa fase-campionato: l'attaccante portoghese ha tuttavia centrato la porta sole 2 volte (11,8%) e non è ancora riuscito a segnare nemmeno 1 gol.