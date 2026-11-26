Gozzini: "Dopo il Ferencvaros, urla e strigliata di Amorim alla squadra. Il Milan dovrà essere per forza di cose diverso"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport commentando le parole di Amorim verso Olympiacos-Milan.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport commentando le parole di Amorim verso Olympiacos-Milan: "L’Europa chiama e il Milan deve necessariamente rispondere presente. Un “presente” forte e convinto, perché da qui, dallo stadio Karaiskakis dell’Olympiacos, passano le chance di acceso agli ottavi, che sia per via diretta o traversa (con i playoff). Il successo sul Frosinone ha dato uno slancio che deve proseguire fino ad Atene.

Come? Vincendo: "Se vogliamo andare avanti dobbiamo assolutamente farlo. Sarà una partita diversa dall’ultima e dalla prossima. Troveremo un’atmosfera pazzesca, ma mai come a San Siro, e dovremo essere assolutamente pronti e competitivi". Il Milan dovrà essere per forza di cose diverso. Diverso da quanto lo è stato finora in Europa: malinconico e fischiato dallo stadio contro il Benfica, sfortunato e travolto dal Bournemouth, quasi imbarazzante contro il Ferencvaros, prestazione che aveva richiamato le urla di Amorim e una strigliata pubblica alla squadra. Il tecnico oggi spiega: "Nessuno mi convincerà che sono stati i cambiamenti di squadra e il turnover a provocare questo disequilibrio. Dobbiamo aiutare Ramos o chi per lui in area di rigore, ma anche pensare a subire meno, perché abbiamo quasi sempre incassato gol. Dobbiamo migliorare in tutto, nei principi".