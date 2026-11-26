MN Esterházy vota Szoboszlai al Milan: "Quando uno è forte può giocare ovunque"

In esclusiva a MilanNews.it con Márton Esterházy, stella dell’Ungheria degli anni Settanta e Ottanta. Segnò contro il Canada ai Mondiali di Messico 1986. Gli abbiamo chiesto un parere sul grande tifoso rossonero Dominik Szoboszlai, il cui trasferimento al Milan sfumò nel 2020, e sulle possibilità che un giorno possa vestire la maglia del Diavolo. Ecco un estratto dell'intervista realizzata da Alessandro Schiavone:

"Szoboszlai è tifoso del Milan... Anch’io lo sono, eh! (Ride, ndr). Dominik può giocare in qualsiasi squadra. Se può giocare nel Liverpool, può farlo anche nel Milan o nel Real Madrid. È un giocatore molto forte. Se è di classe mondiale? Per me i fuoriclasse sono Pelé, Cruijff e Maradona… Possiamo davvero paragonare Szoboszlai a Maradona? Beh, considerando il livello non particolarmente elevato dei giocatori di oggi, forse possiamo anche attribuirgli l’etichetta di fuoriclasse. Ai miei tempi la qualità dei calciatori era superiore…".

Il suo stile di gioco sarebbe adatto al Milan e al calcio italiano?

"Può giocare in qualsiasi competizione. Ovviamente il calcio italiano è diverso dalla Premier League o dalle competizioni tra nazionali, ma quando un giocatore è forte può giocare ovunque nel mondo".