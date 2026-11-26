Ordine controcorrente: "Uscendo dall'Europa, sarà più semplice centrare la zona Champions"

Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso verso la sfida tra Olympiacos e Milan.

Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso verso la sfida tra Olympiacos e Milan: "Il piano iniziale di Amorim era di affrontare la trasferta ad Atene con tutti i titolarissimi approfittando -per la prima volta- di un impegno successivo (Cagliari) fissato di lunedì con la speranza di superare lo stress test greco. Il gran numero di infortunati (dopo Modric anche Camarda e Bartesaghi) ha costretto il tecnico a qualche scelta diversa. Continuo a pensarla a modo mio: senza Europa league, sarà più semplice procedere in campionato per centrare la zona Champions".

LE PAROLE DI AMORIM

Non ci sono molte opportunità per Amorim, sia per quanto riguarda la scelta della formazione che per quel che riguarda l'avventura in Europa League. Il Milan, ospite dalle 18.45 dell'Olympiacos, si presenta ad Atene con soli tre punti in classifica in quattro partite e con la necessità assoluta di vincere per rimettersi in carreggiata per i playoff: "Tutti devono essere pronti, perché non ci sono scuse nei grandi club. Non posso credere che abbiamo perso tutte queste partite in Europa perché abbiamo fatto rotazioni. Dobbiamo essere sempre pronti, ed affrontare le partite come contro l'Inter, il Frosinone, il Genoa. Stiamo costruendo tante cose. È un altro test per noi". E non c'è opportunità di fallirlo.

