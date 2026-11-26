Rampulla sul Milan 'europeo': "Sono sempre convinto che tutte le competizioni vanno giocate al massimo"

Il pensiero di Rampulla sul Milan a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro l'olympiakos

Intervenuto sulle frequenze di TMW durante il consueto appuntamento con Maracanà, l'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato di Milan a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Europa League contro l'Olympiacos.

Milan, ultima chiamata in Europa League?

"Sono sempre convinto che tutte le competizioni vanno giocate al massimo. Credo sia difficile poter pensare di far bene da una parte e male dall'altra. Se fai giocare chi ha giocato meno, pensi che diano il doppio per farsi vedere. Le grandi squadre non devono fare distinzioni ma dare sempre il massimo e vedere poi cosa dice il campo".