Longhi sul Milan di Amorim: "È un work in progress"

Il pensiero di Bruno Longhi sul Milan di Ruben Amorim

Intervenuto sulle frequenze di TMW durante il consueto appuntamento con Maracanà, il collega Bruno Longhi ha parlato di Milan a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Europa League contro l'Olympiacos.

Come vede il Milan?

"È un work in progress, sta migliorando ma non so se riuscirà a trovare il centravanti giusto. Ora insistono su Endrick, che è un esterno e non un centravanti".

Lautaro e Malen, confronto tra big:

"Con Malen è aumentata la produttività in zona gol della Roma. E' il ciliegione nella squadra. Lautaro è un discorso che riguarda la struttura dell'Inter. Con Pio Esposito, l'Inter gioca diversamente, con Lautaro è più sciolta. Lautaro nell'Inter è indispensabile per giocare bene, Malen non è che ti cambia tipo di espressione di gioco. Lui è il grande finalizzatore".