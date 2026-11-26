Longhi sul Milan di Amorim: "È un work in progress"
Intervenuto sulle frequenze di TMW durante il consueto appuntamento con Maracanà, il collega Bruno Longhi ha parlato di Milan a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Europa League contro l'Olympiacos.
Come vede il Milan?
"È un work in progress, sta migliorando ma non so se riuscirà a trovare il centravanti giusto. Ora insistono su Endrick, che è un esterno e non un centravanti".
Lautaro e Malen, confronto tra big:
"Con Malen è aumentata la produttività in zona gol della Roma. E' il ciliegione nella squadra. Lautaro è un discorso che riguarda la struttura dell'Inter. Con Pio Esposito, l'Inter gioca diversamente, con Lautaro è più sciolta. Lautaro nell'Inter è indispensabile per giocare bene, Malen non è che ti cambia tipo di espressione di gioco. Lui è il grande finalizzatore".
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