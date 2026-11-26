Zancan commenta le scelte di Amorim: "Vuole avere il più alto numero di giocatori veloci possibile in campo"

Federico Zancan, giornalista, si è così espresso su SkySport sulla formazione del Milan per Olympiacos-Milan di Europa League.

Federico Zancan, giornalista, si è così espresso su SkySport sulla formazione del Milan per Olympiacos-Milan di Europa League: "L'idea forse è avere i giocatori più veloci e il più alto numero di giocatori veloci possibile in campo. Per attaccare l'Olympiacos, che anche per la mentalità del suo allenatore tiene la linea alta: è una squadra che gioca, che prende rischi. Tra l'altro loro sono in una condizione di classifica per giocarsela, volendo, anche un pochino, l'attacco alla partita, ma è un po' quella la mentalità dell'allenatore Alguacil. Quindi, abbiamo visto anche contro il Frosinone, il Milan è una squadra che gioca in modo diverso e che, preso rischi, la velocità dell'attacco del Milan può fare la differenza.

Poi, al di là delle pieghe tattiche o tecniche, c'è sicuramente l'approccio, che deve essere diverso da altre partite di Europa League. Detto che il Milan è stato anche sfortunato nell'inizio del calendario, perché ha trovato Benfica e Bournemouth, che forse sono le due squadre più forti in questo momento dell'Europa League, con l'Olympiacos che è un'altra squadra rivelazione. Poi, diciamo che il calendario andrà in discesa nelle ultime partite, e quindi addirittura il Milan già stasera potrebbe fare forse qualche pensiero proibito di qualificazione, però realisticamente bisogna entrare nelle prime 24".