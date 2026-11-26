Amorim sulla formazione: “Attacchiamo e difendiamo in 11, i giocatori sono pronti”

Mancano pochi minuti al fischio d'inizio della quinta partita della League Phase che vede i rossoneri ospiti dell'Olympiacos. Ruben Amorim è stato intervistato da Sky Sport nel pre partita di Olympiacos-Milan. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Oggi una formazione molto offensiva:

“Nel calcio si deve difendere ed attaccare, dobbiamo difendere in 11 e attaccare in 11. I giocatori sanno che posizioni devono occupare e sono pronti. Dobbiamo essere più compatti, e anche con questi giocatori in campo - che sono offensivi - possiamo difendere meglio rispetto alle altre partite di Europa League”.