News La pressione del Karaiskakis ancor prima del fischio d'inizio: il Milan si sta scaldando sotto la curva dell'Olympiacos

Nel pre gara il Milan si è scaldato sotto la curva dell'Olympiacos

È in corso il riscaldamento delle due squadre a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida del Karaiskakis tra l'Olympiacos e il Milan. In maniera anche piuttosto inusuale, la formazione di Ruben Amorim si sta scaldando sotto la curva dei tifosi di casa, quasi a voler far sentire la pressione ancor prima che la partita inizi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

OLYMPIACOS (3-4-3): Ortega; Smajlović, Pirola, Retsos; Onyemaechi, Pedersen, Freuler, Sá; Martins, Silva, González. A disp.: Stournaras, Georgakopoulos, Saliakas, David Carmo, Fortounis, Yaremchuk, Bakoulas, Tiknizyan, Filis, Toufakis. All.: Imanol Alguacil.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupiñán; Jashari, Rabiot; Hutchinson, Cisse, Moreira; Gonçalo Ramos. A disp.: Pittarella, Torriani, Pulišić, Tomori, Comotto, V. Vladimirov, Ossola, Terracciano, Musah. All.: Ruben Amorim.