La pressione del Karaiskakis ancor prima del fischio d'inizio: il Milan si sta scaldando sotto la curva dell'Olympiacos
È in corso il riscaldamento delle due squadre a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida del Karaiskakis tra l'Olympiacos e il Milan. In maniera anche piuttosto inusuale, la formazione di Ruben Amorim si sta scaldando sotto la curva dei tifosi di casa, quasi a voler far sentire la pressione ancor prima che la partita inizi.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
OLYMPIACOS (3-4-3): Ortega; Smajlović, Pirola, Retsos; Onyemaechi, Pedersen, Freuler, Sá; Martins, Silva, González. A disp.: Stournaras, Georgakopoulos, Saliakas, David Carmo, Fortounis, Yaremchuk, Bakoulas, Tiknizyan, Filis, Toufakis. All.: Imanol Alguacil.
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupiñán; Jashari, Rabiot; Hutchinson, Cisse, Moreira; Gonçalo Ramos. A disp.: Pittarella, Torriani, Pulišić, Tomori, Comotto, V. Vladimirov, Ossola, Terracciano, Musah. All.: Ruben Amorim.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan