OLY-MIL (1-0): Olympiacos in vantaggio, Pirola insacca a rete da calcio d’angolo
Dopo 30 minuti stallo dove i padroni di casa si erano comunque resi più pericolosi con un paio di conclusioni ben gestite dal portiere del Milan, i greci si sono portati in vantaggio con il gol di Pirola arrivato in seguito agli sviluppi di un calcio d'angolo. Rossoneri chiamati ad una reazione per ribaltare il risultato.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
OLYMPIACOS (3-4-3): Ortega; Smajlović, Pirola, Retsos; Onyemaechi, Pedersen, Freuler, Sá; Martins, Silva, González. A disp.: Stournaras, Georgakopoulos, Saliakas, David Carmo, Fortounis, Yaremchuk, Bakoulas, Tiknizyan, Filis, Toufakis. All.: Imanol Alguacil.
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupiñán; Jashari, Rabiot; Hutchinson, Cisse, Moreira; Gonçalo Ramos. A disp.: Pittarella, Torriani, Pulišić, Tomori, Comotto, V. Vladimirov, Ossola, Terracciano, Musah. All.: Ruben Amorim.
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