News Hutchinson ibrido e Cisse al fianco di Ramos: si schiera così il Milan di Amorim ad Atene

Il Milan di Ruben Amorim si schiera così ad Atene contro l'olympiakos

Dopo 19 minuti il risultato del Kaireskakis non si è ancora sbloccato, complice anche un gioco poco spumeggiante da parte di entrambe le squadre. Per questo motivo la cosa più interessante di questo primo quarto di gara è stato capire come il Milan fosse schierato in campo, soprattutto in fase di possesso. Ruben Amorim ha deciso di puntare sun 3-1-4-2 molto particolare, così schierato: Diawara, De Winter, Gila; Jashar; Estupinan, Rabiot, Hutchinson, Moreira; Cisse, Ramos.

Da notificare quindi non solo la posizione centrale del giovane classe 2006, al fianco del portoghese, ma anche quella ibrida di Hutchinson, il quale ha il compito di svariare dentro al campo senza dare troppi punti di riferimento alla difesa dell'Olympiacos.