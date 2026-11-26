OLY-MILAN (2-2): Mancava all’appello e puntualmente è arrivato: Cisse segna il pareggio per i rossoneri
È bastato un lampo di Hutchinson per accendere i rossoneri che fino al 46' del secondo tempo non erano scesi in campo. Ancora protagonista l'inglese che dopo il gol, pennella un cross sulla testa del solito Cisse che si fa trovare pronto e realizza il gol del 2-2. 25 minuti più recupero per tentare una clamorosa rimonta.
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