News Hutchinson: "Mi sto ancora adattando ma mi sto divertendo tanto al Milan"

L'MVP di Olympiacos-Milan parla a Sky Sport al termine del match

Omari Hutchinson, indubbiamente MVP del match con un gol e due assist, è stato intervistato da Sky Sport al termine di Olympiacos-Milan. Le sue dichiarazioni:

Oggi hai iniziato dietro la punta…

“Oggi è stato un po’ diverso, ho giocato da 10. Poi quando mi sono spostato a destra ho avuto molti più spazi. Comunque dipende, a volte da 10 hai più spazio e a volte sei più chiuso”.

Infatti largo sei stato più a tuo agio. Come ti trovi al Milan?

“Mi sento molto a mio agio. Ci sono tanti giocatori che stanno giocando benissimo. Quando entro devo fare la differenza. Poi dove gioco non importa, anche se a destra forse ho più spazio. Mister e squadra mi stanno aiutando, io mi sto ancora adattando ma mi sto divertendo tanto qui”.