Gonçalo Ramos sostituito all'intervallo: Amorim spiega perché

Gonçalo Ramos, ad Atene, con il Milan sotto di un gol, è stato sostituito all'intervallo da Ruben Amorim. Sul momento si è pensato a una scelta tecnica dell'allenatore rossonero che, però, nella conferenza stampa post gara ha sottolineato come in realtà l'attaccante portoghese ha accusato un piccolo dolore, senza specificare dove. L'estratto della conferenza.

L'hai vinta tu con i cambi...

"Non ho cambiato la partita. Ramos è uscito perché aveva dolore. Il cambio era normale. Nel secondo tempo l'Olympiacos era molto aggressivo, e sapevamo che potevamo farlo ma nel secondo tempo avrebbero perso difficoiltà. Dobbiamo capire meglio la partita. Tutto è combinato nel cambio partita. Hutchinson ha cambiato di più la partita di me. Cosa ha cambiato la partita è stato il primo gol. 4-2 è un gran risultato. Penso che i giocatori, lo staff...hanno creduto alla vittoria. Sono grato di tutti. Oggi abbiamo dimostrato di fare di più, che abbiamo bisogno di tutti, ma lo spirito c'è".