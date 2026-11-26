Amorim: "Difficile giocare ogni tre giorni, ancora più difficile avere sempre la pressione di dover vincere"

Ai microfoni di Sky Sport 24 il tecnico del Milan, il portoghese Ruben Amorim, ha parlato della vittoria conquistata in rimonta da 2-0 a 2-4 contro l'Olympiacos ad Atene. In una delle sue risposte, come sempre molto lucide e oneste, si è concentrato su quello che non è andato: quest'oggi, ancora una volta in Europa, non ha funzionato l'approccio. Le sue dichiarazioni in merito.

Sempre una questione di testa?

“Penso che questo sia il problema più grande: concentrarci sui piccoli dettagli come i piazzati, la difesa della porta, le giocate da fare. Arriva col tempo e l’esperienza. Ok l’aspetto tecnico, ma la concentrazione è la cosa più importante. È difficile giocare a livello fisico ogni tre giorni, ma è ancora più difficile avere sempre questa pressione di dover vincere”.