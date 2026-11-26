MN Cisse entusiasta: “Molto bello lavorare con Amorim. Qualificazione? Non siamo rilassati, dobbiamo fare altri punti”

Alphadjo Cisse, arrivato a 10 gol in stagione, è intervenuto dalla zona mista di Atene dopo la vittoria del Milan contro l'Olympiacos per 2-4. Le sue parole ai microfoni di MilanNews.it e dei colleghi presenti.

Com'è il rapporto con Amorim?

"È molto bello lavorare col mister e il suo staff. Ci aiutano molto, stiamo crescendo e il suo lavoro, diciamo, che sta venendo fuori"

Ci credete alla qualificazione? Siete più rilassati?

"No, rilassati sicuramente no. Ci credevamo anche prima di questa partita e dobbiamo crederci ancora, e abbiamo anche altre partite dove sicuramente dobbiamo fare punti"

Hai sbloccato il repertorio del gol di testa?

"È una cosa nuova, diciamo che nei trascorsi non l'ho mai fatto. Forse avrò fatto un gol di testa nella mia carriera, quest'anno sono già due e vedremo"