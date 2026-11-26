MN
Ramos fuori all’intervallo per una forte botta alla tibia: domani sarà valutato a Milanello
Gonçalo Ramos è stato sostituito all'intervallo perchè, come ha rivelato il mister nel post partita, sentiva dolore in seguito ad una botta subita dal difensore dei greci Pirola. Come apprende la redazione di MilanNews.it, il dolore è causato dalla forte botta subita sulla tibia sinistra nel contrasto con il difensore italiano. Domani il giocatore verrà comunque sottoposto ad accertamenti a Milanello.
di Pietro Mazzara
Pubblicità
News
Ecco perché continuo a preferire Orsato. Figc: tra Malagò e Galliani decide Abete. Troppi assenti per uscire vivi dal Pireodi Franco Ordine
Le più lette
3 Olympiacos-Milan 2-4, pagelle: Hutchinson è una furia, Pulisic ribalta la partita. Tomori decisivo
4 Giudice: "Il Milan viaggia verso un rosso di 140-150 milioni nel bilancio 26/27. La Champions per schivare un settlement agreement"
23/11 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
News
Primo PianoOlympiacos-Milan 2-4, pagelle: Hutchinson è una furia, Pulisic ribalta la partita. Tomori decisivo
Carlo PellegattiUna spa a Creta? No, un massaggio rigenerante a San Siro. Peccato Modric! "Dopo Ferencvaros c'è sempre Atene"
Antonio VitielloMNPrimissimo obiettivo: un terzino sinistro. L’accordo è avvenuto. Finalmente. Milan-Endrick. Rabiot strepitoso
Pietro MazzaraCalciomercatoMilan, Cardinale vuole blindare Rabiot: ecco cosa manca. Krösche in arrivo. E a gennaio almeno tre colpi
È già calciomercato: da Endrick ad un centrale di difesa, gli obiettivi di mercato del Milan per gennaio
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com