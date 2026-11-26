Amorim non si scompone: "Abbiamo tanto da fare per essere una squadra forte"

Un estratto delle dichiarazioni di Ruben Amorim da Atene

Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 al termine della gara che il Milan ha vinto con una clamorosa rimonta ad Atene in casa dell'Olympiacos. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del tecnico portoghese che non si siede sugli allori e non si scompone dopo questa vittoria avvenuta in maniera incredibile.

Questo secondo tempo cambia la stagione in Europa League?

“Cambia sicuramente il nostro futuro. Abbiamo fatto bene nel secondo tempo, ma abbiamo fatto di nuovo tanti errori e dobbiamo migliorare. Ma abbiamo recuperato tanti giocatori, è stata una serata positiva”.

Un finale rocambolesco:

“Meglio finire le partite così, vincendo ovviamente. Abbiamo tanto da fare per essere una squadra molto forte, ma lo spirito c’è. È l’inizio di qualcosa”.